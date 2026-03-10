Paralimpiadi invernali 2026, Bertagnolli oro nella combinata alpina

Giacomo Bertagnolli, insieme alla guida Andrea Ravelli, ha vinto la medaglia d’oro nella combinata di sci alpino maschile alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Con questo risultato il Team Italia equipara il numero di medaglie conquistate a Pechino 2022, ma con un oro in più. Questa mattina sempre dalla combinata era arrivata un’altra medaglia, in campo femminile, con l’argento di Chiara Mazzel.

Chi è Giacomo Bertagnolli

Con le sue otto medaglie paralimpiche già conquistate prima di questa edizione, Giacomo Bertagnolli è tra le punte di diamante dell’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. 27enne di Cavalese, ipovedente sin dalla nascita a causa di un’atrofia del nervo ottico, ma che ha iniziato a sciare ad appena due anni, Bertagnolli in carriera ha vinto (sempre prima di Milano Cortina) quattro ori paralimpici tra Pyeongchang 2018 e Pechino 2022, oltre a diciassette medaglie mondiali (dieci ori), due Coppe del Mondo generali e undici di specialità sempre nello sci alpino. Intervistato da LaPresse poco prima di salire sul palco dell’Ariston, nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, proprio per promuovere le Paralimpiadi, Bertagnolli aveva spiegato: “E’ la mia terza Paralimpiade, quindi pian piano mi sto abituando al grande evento, nel senso che per noi la Paralimpiade, rispetto a una Coppa del Mondo o a un Mondiale è totalmente un evento a un altro livello. Quindi la tensione che si prova e anche l’emozione è tutta un’altra cosa. Poi quest’anno sono in Italia e avrò amici, parenti, la mia ragazza che verranno a vedermi”.