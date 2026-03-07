Paralimpiadi invernali 2026, Chiara Mazzel argento nella discesa femminile

Arriva la prima medaglia azzurra alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026: Chiara Mazzel, in coppia con la guida Nicola Cotti Cottini, ha conquistato l’argento nella discesa femminile, categoria Discesa donne VI, fermandosi a soli 48 centesimi dall’austriaca Veronika Aigner, vincitrice dell’oro con il tempo di 1’22”55.

Classifica finale e risultati degli altri azzurri

Sul podio, al terzo posto, si è piazzata la slovacca Alexandra Rexova. Buona prestazione anche per l’altra italiana in gara, Martina Vozza, che ha chiuso quinta a 7”99 dalla vincitrice. L’argento di Mazzel rappresenta un inizio promettente per la squadra italiana nelle competizioni di sci alpino paralimpico.

🏅 The slopes and the shooting range take center stage as Para athletes gear up for the #MilanoCortina2026 Paralympic Winter Games’ first medals.#Paralympicshttps://t.co/YjkOx5N5Sg — Paralympic Games (@Paralympics) March 7, 2026

Le parole delle azzurre

“Sì è veramente un grande sogno il mio argento. Sono molto felice di com’è andata. Ho dato veramente tutto ed è andata molto bene. sapevo di essere competitiva ma temevo che il pubblico di casa potesse giocarmi un brutto scherzo. Invece è andato tutto bene” racconta Chiara Mazzel. La guida Nicola Cotto Cottini: “Chiara ha un potenziale della madonna e quindi poteva fare ancor meglio. Ma ci serve per il futuro. Oggi sono soddisfatto”.

“Sono soddisfatta di questa medaglia, sono consapevole che poteva anche d’oro però ci ho messa tutta me stessa. Mezzo secondo di troppo ma va bene così. Sono super soddisfatta. Mi sono allenata tanto” aggiunge l’azzurra. “Partiamo subito con il botto. Brava Chiara sono molto contento, essendo Olimpiadi in casa un po’ di emozione c’è sempre, ha rotto il ghiaccio. Poteva fare qualcosa di più perché conosco Chiara e il suo potenziale. Ma da oggi in poi sarà tutto in discesa“, sottolinea la guida.

Martina Vozza, l’altra azzurra in gara reduce da un grave infortunio: “Felice di esserci, grande allenamento per il superG dove posso dare molto di più”.