Giochi Paralimpici invernali 2026, l’Iran non ci sarà

L’unico atleta che avrebbe dovuto partecipare non è arrivato in Italia e non ha potuto completare l’iscrizione alle gare di sci di fondo

L’Iran non parteciperà alle Paralimpiadi di Milano Cortina. In una nota, il Comitato Internazionale Paralimpico fa sapere che l’Iran avrebbe dovuto essere presente ai Giochi “con un atleta paralimpico impegnato nello sci di fondo“, ma l’atleta “non è stato in grado di viaggiare in sicurezza”. Aboulfazl Khatibi Mianaei, unico iraniano annunciato e in dubbio dopo l’inizio della guerra, non è infatti arrivato in Italia e non ha completato la procedura di iscrizione. Per questo motivo, la bandiera di Teheran non sfilerà insieme a tutte le altre nella Cerimonia di apertura all’Arena di Verona. I paesi iscritti diventano così 56.