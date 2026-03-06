Cerimonia apertura Paralimpiadi invernali 2026 oggi a Verona: orario, dove vederla

E’ in programma stasera, venerdì 6 marzo, la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 (consulta qui il programma). L’evento è in programma alla Arena di Verona con inizio alle ore 20. Sarà possibile vedere la cerimonia inaugurale in diretta in chiaro sulla Rai e in streaming su RaiPlay.

Dove vedere la cerimonia in chiaro sulla Rai

Dopo gli straordinari risultati ottenuti dalla squadra azzurra alle Olimpiadi, alta è l’attesa per quel che sarà il risultato finale della squadra paralimpica tricolore, mai così numerosa come per questa occasione: oltre 40 atleti più gli accompagnatori. La cerimonia d’apertura sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e, per la prima volta in assoluto, l’inaugurazione avverrà in un sito patrimonio mondiale dell’Unesco.

Quella di chiusura invece si svolgerà domenica 15 nello Stadio del Ghiaccio di Cortina D’Ampezzo. Gli sport paralimpici presenti in questa edizione saranno 6: sci alpino, biathlon, sci di fondo, hockey su ghiaccio, snowboard e curling in carrozzina. Quasi 700 gli atleti in rappresentanza di 50 nazioni e 79 i podi in palio. A differenza delle Olimpiadi, in queste Paralimpiadi russi e bielorussi torneranno a gareggiare sotto le proprie bandiere e con i rispettivi inni. Le sedi di gara saranno Cortina D’ampezzo per curling in carrozzina (Cortina Curling Olympic Stadium), para snowboard (Cortina Para Snowboard Park), sci alpino paralimpico (Tofane Alpine Skiing Centre); Milano per para hockey su ghiaccio (Santa Giulia Ice Hockey Arena); e Tesero per para biathlon e sci di fondo paralimpico (Tesero Cross-Country Skiing Stadium).

I principali appuntamenti con le Paralimpiadi sui canali Rai prevedono tutti i giorni la rubrica ‘Mattina Paralimpica’ in coda al Tg2 delle 8. Dallo Studio TV5 di Milano, conduce Arianna Secondini con l’oro paralimpico Tommaso Balasso. La diretta delle gare su Rai 2 andrà dalle 9.00 alle 13.00, per poi proseguire su Rai Sport dalle 13.00 fino alle 21.30 circa. Oltre 12 ore complessive di dirette coordinate dallo studio di continuità attivo per l’intera giornata. Su Rai Sport intorno alle 24.00 andrà in onda ‘Sportabilia Speciale MiCo 2026’, 35/45 minuti di riassunto della giornata. Dal TV5 di Milano, conduce Stefano De Agostini con Lorenzo Roata e l’oro paralimpico Melania Corradini. Le cerimonie di apertura e chiusura saranno commentate da Luca Di Bella, Claudio Arrigoni e Lorenzo Roata. Le sei discipline saranno commentate da postazioni cronaca realizzate sul posto, con la sola esclusione del para snowboard, perché il comitato organizzatore non ha previsto la disponibilità delle commentary in loco. La regia è a Milano a Palazzo Martello in Corso Sempione, la stessa struttura dalla quale è stata gestita l’Olimpiade. Ogni giorno verranno realizzate e messe a disposizione dei telespettatori, su RaiPlay, clip del meglio della giornata.

Giochi anche su Radio1 e RaiPlay Sound

Tutte le giornate di gara verranno seguite anche su Rai Radio1, Radio1 Sport, e RaiPlay Sound, in postazione da Roma. Gli orari delle gare in cui verranno assegnate le medaglie olimpiche – salvo qualche rara eccezione, tutte entro le 14 – permetteranno di aggiornare in tempo reale i risultati all’interno dei Giornali Radio della fascia centrale. Per quanto riguarda il Gr1, saranno interessate le edizioni delle 11.00/12.00/13.00/14.00. Per il Gr2 invece quelle delle 12.30/13.30/15.30. Per il Gr3, invece, come accaduto per l’Olimpiade appena conclusa, saranno aperte finestre informative a seconda delle necessità. Su Rai Radio1, nei giorni infrasettimanali, tutte le sere all’interno di ‘Zona Cesarini’ sarà presente uno spazio dedicato, ‘Milano-Cortina 2026, la Paralimpiade invernale’, corredato da sigla d’apertura e chiusura e dalla durata variabile dai 5 ai 15 minuti.

Nei giorni in cui non saranno in programma partite di calcio di Serie A o Coppe europee, la fascia oraria sarà tra le 21.35 e le 22.00. Negli altri o durante l’intervallo o al termine delle stesse. All’interno del Contenitore Paralimpico, verrà proposta la sintesi di quanto avvenuto nel corso della giornata, con le voci dei protagonisti fornite dal Comitato italiano paralimpico. Sempre dal lunedì al venerdì, maggiore spazio verrà dedicato ai Giochi Paralimpici, su Radio1 Sport. ‘Milano-Cortina 2026, la Paralimpiade invernale’, verrà inserita nelle due fasce live del canale digitale tra le 14 e le 16 (‘Il Caffè di Radio1 Sport’) e tra le 17 e le 19 (‘Tempi Supplementari’). Stesso ampio spazio potrà essere dedicato nella fine di settimana, all’interno dei contenitori ‘Sabato Sport’ e ‘Domenica Sport’, aggiornamenti in diretta e ‘Milano-Cortina 2026, la Paralimpiade invernale’ alle 20.15. Le cerimonie d’apertura e di chiusura saranno raccontate sinteticamente in diretta da studio, durante ‘Zona Cesarini’ di venerdì 6 marzo e ‘Domenica Sport’ di domenica 15 marzo.