Leicester retrocesso in terza divisione: 10 anni fa il trionfo con Ranieri e Vardy

“Non ci sono scuse”, ha detto il presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha

A dieci anni dalla favolosa vittoria della Premier League, sotto la guida di Claudio Ranieri, il Leicester è stato retrocesso nella terza divisione inglese. Per mantenere vive le speranze di salvezza il club delle Midlands, che fino all’anno scorso militava in Premier, avrebbe dovuto vincere contro l’Hull, ma il match di ieri è terminato 2-2, mantenendo il Leicester in penultima posizione in classifica in Championship.

Following confirmation of Leicester City’s relegation to League One, Chairman Aiyawatt Srivaddhanaprabha has issued the following statement:



To our fans,



Relegation to League One is now confirmed. As Chairman, that responsibility sits with me. There are no excuses.



We have… pic.twitter.com/rKzmniJ34G — Leicester City (@LCFC) April 21, 2026

“Non ci sono scuse”, ha detto il presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha. “Abbiamo vissuto momenti di grande gioia e ora di profonda delusione, e il dolore è condiviso da tutti noi. Mi dispiace sinceramente per la delusione che abbiamo causato”, ha aggiunto. Il Leicester quest’anno ha pagato anche i sei punti di penalizzazione per violazione delle regole finanziarie della English Football League in occasione della promozione ottenuta nella stagione 2023-24. All’inizio del mese il ricorso del club contro la sanzione è stato respinto.