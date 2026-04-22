Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 22 aprile 2026

Ultima ora

Leicester retrocesso in terza divisione: 10 anni fa il trionfo con Ranieri e Vardy

Leicester retrocesso in terza divisione: 10 anni fa il trionfo con Ranieri e Vardy
Claudio Ranieri festeggia la vittoria della Premier League con il Leicester nel 2016 (AP Photo/Matt Dunham, File)
LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

“Non ci sono scuse”, ha detto il presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha

A dieci anni dalla favolosa vittoria della Premier League, sotto la guida di Claudio Ranieri, il Leicester è stato retrocesso nella terza divisione inglese. Per mantenere vive le speranze di salvezza il club delle Midlands, che fino all’anno scorso militava in Premier, avrebbe dovuto vincere contro l’Hull, ma il match di ieri è terminato 2-2, mantenendo il Leicester in penultima posizione in classifica in Championship.

“Non ci sono scuse”, ha detto il presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha. “Abbiamo vissuto momenti di grande gioia e ora di profonda delusione, e il dolore è condiviso da tutti noi. Mi dispiace sinceramente per la delusione che abbiamo causato”, ha aggiunto. Il Leicester quest’anno ha pagato anche i sei punti di penalizzazione per violazione delle regole finanziarie della English Football League in occasione della promozione ottenuta nella stagione 2023-24. All’inizio del mese il ricorso del club contro la sanzione è stato respinto.

© Riproduzione Riservata