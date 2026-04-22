Regione Marche, violenza di genere: c’è l’intesa in aula

Nella risoluzione approvata da tutti i gruppi consiliari il richiamo ai dati dell’ultimo Report e l’impegno in progetti culturali, educativi e formativi

Con un voto unanime l’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato una risoluzione sul contrasto alla violenza di genere sottoscritta da tutti i gruppi consiliari. L’atto di indirizzo, dopo il richiamo ai dati dell’ultimo Report presentato in Aula in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, stabilisce una serie di impegni per promuovere progetti culturali, educativi e formativi. Il documento raccoglie la proposta di mozione a iniziativa della maggioranza, prima firmataria Silvia Luconi (FdI), e due proposte delle opposizioni, a iniziativa di Marta Ruggeri (M5s) e di Maurizio Mangialardi (Pd).

La consigliera Luconi: “Giunta in sintonia con Governo Meloni”

“Abbiamo voluto dare un segnale al fine di valorizzare e rafforzare ulteriormente, ove e se necessario, le politiche di prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime, in piena coerenza con l’azione del Governo nazionale”, ha commentato la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Silvia Luconi.

“Pur in presenza di una diminuzione dei femminicidi ,- spiega la consigliera – il fenomeno resta estremamente serio: aumentano le donne che si rivolgono ai Centri Antiviolenza, crescono le richieste di aiuto tra le giovani e quasi la metà delle violenze avviene all’interno di relazioni consolidate. La Risoluzione impegna la Giunta a valorizzare il lavoro dei Centri Antiviolenza, a rafforzare la rete delle case rifugio, a garantire professionalità degli operatori e sicurezza per donne e minori, oltre a promuovere con forza il numero antiviolenza e stalking 1522 e tutte le linee di aiuto, coinvolgendo medici, insegnanti e operatori sociali. La Regione si schiera senza ambiguità dalla parte delle donne e del rispetto, rigettando ogni tentativo di minimizzazione culturale della violenza e ogni strumentalizzazione ideologica. Infine, un ringraziamento doveroso va ai colleghi consiglieri che hanno inteso sottoscrivere la mozione, dando un segnale forte e importante di unità su uno dei temi cruciali alla base della convivenza civile”.