Pattinaggio, Lollobrigida guida l’Italia ai Mondiali di velocità su pista lunga nei Paesi Bassi

Questa settimana, il Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi) sarà teatro dell’edizione 2026 dei Mondiali Sprint e Allround di pattinaggio velocità su pista lunga. Giovedì 5 e venerdì 6 saranno dedicati ai Mondiali Sprint, la cui classifica finale sarà stilata tramite il coefficiente calcolato sulla base della somma dei tempi ottenuti da ognuno in quattro gare (due sui 500 metri e due sui 1.000 metri). Sabato 7 e domenica 8 saranno invece le giornate dei Mondiali Allround, la cui graduatoria verrà stabilita dal coefficiente calcolato sulla base della somma dei tempi conseguiti da ognuno su quattro diverse distanze (500, 1.500, 5.000 e 10.000 metri per gli uomini; 500, 1.500, 3.000 e 5.000 metri per le donne).

Cinque gli azzurri in pista

L’Italia prenderà parte all’appuntamento con cinque atleti. Nei Mondiali Sprint gareggeranno Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Serena Pergher (Fiamme Oro) e Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri). Nei Mondiali Allround saranno invece impegnati Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica), reduce dalla vittoria di due ori ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, e Riccardo Lorello (C.S. Esercito). La delegazione sarà seguita in loco dall’allenatore nazionale Matteo Anesi e dal direttore delle squadre Maurizio Marchetto.Questo il programma completo della manifestazione, separato tra Mondiali Sprint e Mondiali Allround.