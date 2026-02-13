Olimpiadi 2026, Francesca Lollobrigida: “Mi dispiace per le critiche su mio figlio”

Francesca Lollobrigida è stata criticata ed è finita al centro delle polemiche per la sua intervista post vittoria olimpica nella quale tiene il figlio Tommaso in braccio. “Ci sono rimasta male per molti commenti cattivi, io sono stata molto spontanea, volevo abbracciare mio figlio perché non lo vedevo da una settimana”, ha detto la campionessa di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi 2026.

“Poi giusto un bacio per salutarlo, l’ho strappato a mia sorella, poi lui voleva a sua mamma. Mi è dispiaciuto, soprattutto dalle donne, dobbiamo incoraggiarci a vicenda, a me per esempio la vittoria di Federica (Brignone) mi ha gasato. Mi sono dispiaciute le critiche, alcuni hanno dato del maleducato a mio figlio: dite tutto a me, ma non a un bambino di due anni“, ha spiegato durante la sua visita a Casa Italia a Milano.

I risultati straordinari di Francesca Lollobrigida

La 35enne di Frascati alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina ha vinto due medaglie d’oro: una nei 5000 metri e una nei 3000 metri (gara in cui ha stabilito il record olimpico con il tempo di 3’54″28). Queste si aggiungono all’argento (nei 3000 metri) e al bronzo (nella mass start) conquistati ai Giochi invernali di Pechino 2022. Risultati straordinari per l’atleta dell’aeronautica militare che prima di cimentarsi sul ghiaccio era una star del pattinaggio di velocità in linea con ben 18 titoli mondiali ottenuti in diverse specialità.