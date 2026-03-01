Coppa del mondo di sci, Goggia trionfa nel secondo SuperG di Soldeu

Finalmente Sofia Goggia. La campionessa bergamasca trionfa nel secondo SuperG di Soldeu, ad Andorra, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Con il tempo di 1’25″95, il bronzo olimpico di Milano-Cortina ha preceduto la tedesca Emma Aicher di +0.24″ e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie di +0.31″. Quinto posto per l’altra azzurra Laura Pirovano a +0.77″, mentre è momentaneamente ottava Federica Brignone a 1″43. Per Goggia è la vittoria numero 28 in Coppa del mondo, l’azzurra consolida così il primato nella classifica della Coppa di specialità.

Ritardo di 2″15 invece per Elena Curtoni che è quindicesima, entrano in zona punti anche Asja Zenere, 24esima a 2″74, e Nicol Delago, 27sima a 2″80, mentre Sara Allemand (+3″10), Sara Thaler (+3″25) e Nadia Delago (+3″32) scivolano oltre la trentesima piazza; Roberta Melesi non ha completato la prova per via di una caduta, senza conseguenze.

SOLIDA A SOLDEU 💪



Tre gare e due podi in Andorra per Goggia!



Terza in discesa e vincitrice del secondo superG!



Come in Val d'Isère a dicembre, Sofia alza le braccia al cielo nella specialità che unisce velocità e tecnica! 🙌



▶️ Gustiamo insieme la sua impresa sull’Aliga!… pic.twitter.com/W0I32nUTrf — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) March 1, 2026

La classifica

Goggia rinsalda il pettorale rosso e sale a quota 420 punti nella classifica di specialità, portando a 84 lunghezze il vantaggio su Robinson (336) con Aicher terza con 304. Cento punti che permettono alla 33enne di Bergamo di rafforzare anche la quarta piazza nella generale (786 punti), con Shiffrin ferma a 1133 davanti a Rast (963) e Aicher (914). Da venerdì si torna in gara in Val di Fassa, in Trentino: a Passo San Pellegrino sono in programma due discese ed un SuperG, precedute da due giorni di prova mercoledì e giovedì.

Goggia: “Oggi sciato bene, Coppa in SuperG un sogno”

“Oggi sono contenta, ho fatto una bella gara per un weekend molto solido. Terza in discesa, sesta ieri. Oggi quello che ha fatto la differenza è una strategia sul muro diversa da ieri”, ha detto una soddisfatta Sofia Goggia ai microfoni di RaiSport. “Oggi ho fatto una grande gara, molto all’attacco dall’inizio alla fine, c’erano un paio di passaggi dove stare attenti e bene così. Già ieri ero consapevole che c’era qualcosa che non andava, per come avevo sciato, oggi ho cambiato strategia e ho fatto tutto giusto“, ha aggiunto.

“Anche in discesa c’è il feeling, comunque ho fatto un bronzo alle Olimpiadi, per cui scio forte anche lì. In SuperG il percorso tecnico fatto in questi anni mi ha dato molta più solidità in questa disciplina”. “La Coppa? C’è ancora da rimanere sul pezzo, perché ci sono ancora sei gare in 10 giorni. Con le varie cancellazioni ci sono ancora tante gare, rimane un sogno e restiamo concentrati per provare ad agguantarla. Sono molto contenta del mio livello, Olimpiadi comprese”.

Brignone: “Nei salti non ho ancora la giusta confidenza”

“Rispetto a ieri ho corretto la linea nel salto prima del piano, ma sopra non ho ancora la giusta confidenza nei salti. Peccato perché non sono riuscita ad esprimermi al mio livello per tutta la gara: nella parte bassa ho saputo sciare allo stesso livello di Sofia”, ha affermato Federica Brignone commentando l’ottavo posto. “E’ stata una settimana tosta, ma mi piace tanto essere qui e stare nel gruppo, con le altre ragazze. Sono felice di stare così, poi vedremo giorno per giorno”.