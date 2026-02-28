Goggia sesta e Brignone 15esima in SuperG Soldeu, vince Aicher

La tedesca Emma Aicher ha dominato il primo superG femminile post Olimpiadi, conquistando a Soldeu la quinta vittoria in carriera in Coppa del Mondo, riaprendo anche la lotta per la Coppa di specialità.

La sciatrice teutonica ha registrato i tempi parziali più veloci nelle prime due sezioni del percorso di Aliga ed è diventata la prima sciatrice ad avere più vittorie in superG in questa stagione. Aicher ha concluso con il tempo di 1’26″72 a +0.88 secondi di vantaggio su Alice Robinson. La neozelandese ha ridotto il distacco dalla leader della Coppa del Mondo di superG Sofia Goggia a 20 punti. L’azzurra ha concluso la gara al sesto posto a +1.32. Sul podio anche la svizzera Corinne Suter a + 0.98 da Aicher. In casa Italia da segnalare l’ottavo posto di Laura Pirovano a +1.42, mentre la campionessa olimpica della specialità Federica Brignone non è andata oltre il 15° posto a +2.17.