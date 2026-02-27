Goggia terza in discesa Soldeu, vittoria Suter

Sofia Goggia sul podio nella discesa libera di Soldeu, ad Andorra, la prima gara del ‘circo bianco’ dopo la conclusione delle Olimpiadi. L’azzurra si è piazzata al terzo posto con il tempo di 1’31″86, a 24 centesimi dalla vincitrice, la svizzera Corinne Suter. Seconda piazza per l’austriaca Nina Ortlieb, a 11 centesimi dalla vetta.

Nella top ten anche Laura Pirovano, nona. Più indietro invece le altre azzurre in gara: Nicol Delago ha chiuso 16/a, Elena Curtoni 18/a. Nelle retrovie Nadia Delago, 23/a, Sara Thaler, 34/a, Asja Zenere, 38/a e Sara Allemand, 41/a. Fuori Roberta Melesi.

Goggia: “Altra prova solida, fiducia per prossime gare”

“Questa pista è molto piatta nella parte alta, sappiamo bene le difficoltà che ho avuto quest’anno ad andare veloce sui piani. Sono riuscita a contenere disputando una buona parte alta, poi sotto ho recuperato ma non abbastanza. Ho fatto un’altra prova solida, un altro podio. Ho tanta fiducia per le prossime due gare del weekend”. Così Sofia Goggia ai microfoni Rai Sport dopo il terzo posto nella discesa libera di Soldeu.

La top ten della discesa di Soldeu