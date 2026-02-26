Olimpiadi 2026, Lollobrigida: “Ora mio figlio è protettivo dice ‘mamma è mia’”

“Se mio figlio si è reso conto dei successi olimpici? No, secondo me non se ne sta rendendo ancora conto. L’unica cosa di cui si è reso conto è che sua madre è tornata a casa a dormire con lui. Ultimamente è molto protettivo, vuole stare in braccio, cerca il contatto, mi abbraccia e ai passanti dice ‘mamma è mia’. Mi fa molta tenerezza, lo capisco”. Così Francesca Lollobrigida, ospite del Festival di Sanremo 2026 nel corso della seconda serata, ha raccontato a LaPresse il rapporto con il figlio Tommaso dopo il rientro a casa dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. “Come gli racconterò questo mese? Credo di avere molto materiale video, anche grazie al fatto che le Olimpiadi fossero in Italia. Quindi aspetterò il momento giusto in cui lui riesca a capire e comprendere tutto e glielo mostrerò. Ce li guarderemo di nuovo insieme”. “Se seguirà le mie orme? Al momento non gli va molto a genio mettere i pattini, perché li associa al fatto che io vada via”, spiega la campionessa olimpica, sottolineando come quando la vede indossarli dica ‘mamma no’. “Però il mio mondo è sui pattini, quindi prima o poi se li metterà. Altrimenti ci sono comunque tantissimi sport, che è la base di tutto”. Lollobrigida, insieme a Lisa Vittozzi, è stata ospite della seconda serata del Festival di Sanremo per celebrare il successo olimpico: “Sono venuta a Sanremo senza mio figlio per farlo stare a casa tranquillo. Diciamo che ha preso dalla mamma, non è un tipo che riesce a stare seduto sulla sedia e a godersi il Festival”, ha raccontato l’atleta.