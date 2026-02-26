Lollobrigida a Sanremo 2026: “Mamma d’oro? Non è offesa”

A Sanremo 2026 tengono banco le parole del conduttore, Carlo Conti, che ieri sera sul palco dell’Ariston ha definito Francesca Lollobrigida, due volte oro alle Olimpiadi di Milano Cortina nel pattinaggio di velocità, una “mamma d’oro”.

“Se mi sento sminuita per essere stata definita ‘mamma d’oro‘ da Conti? No, secondo me la stanno facendo più grossa di quello che è. Secondo me lui mi ha fatto un gioco di parole con il fatto che ho vinto l’oro, avrebbe potuto dire anche ‘mamma bis d’oro’. A me ha fatto piacere, sono la prima che si definisce mamma atleta e che porta un certo messaggio di aiuto”. Così a LaPresse Francesca Lollobrigida, rispondendo alla polemica. Che era nata già a seguito dei successi olimpici di Lollobrigida, quando all’atleta era stato più volte associato il suo ruolo di madre.

“Se credo che avrebbe fatto lo stesso con un atleta uomo? Credo siano cose diverse. È chiaro che un padre non possa fare la madre. La mia Federazione è stata la prima che ha messo su un progetto, il ‘progetto mamma’. Se vuoi, allora, facciamo anche il ‘progetto papà’, ma sono due cose diverse, perché per portare mio figlio ho bisogno di cose diverse”, commenta Lollobrigida, che aggiunge: “A me piace portare avanti questo dualismo, perché vorrei essere un esempio positivo per quegli atleti che hanno bisogno di un incoraggiamento”, aggiunge ancora la campionessa, che svela come stia “ricevendo anche messaggi di mamme che non per forza sono atlete, ma che lavorano e che hanno trovato in me un pizzico di coraggio in più. Queste sono cose belle”, ribadendo che “per me ‘mamme d’oro’ è un gioco di parole che finisce lì”. Lo stesso Carlo Conti, in conferenza stampa ha precisato: “Io sono cresciuto solo con una donna, mia mamma, figuriamoci se non rispetto le donne”.