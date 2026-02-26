Brignone: “Se non miglioro difficilmente mi vedrete l’anno prossimo”

Federica Brignone non è particolarmente ottimista sul suo futuro agonistico, nonostante i due ori vinti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “Abbiamo deciso di venire qui ad Andorra, che è uno dei miei posti preferiti, dopo che lunedì scorso mi hanno svuotato il ginocchio e riempito con acido ialuronico. Sinceramente, speravo di stare meglio e sto facendo ancora fatica: ho parecchio dolore, fatico ad appoggiarmi sullo sci e quindi non mi avete visto in prova oggi, come ho sempre detto valuterò giorno per giorno la situazione”.

Così la due volte campionessa olimpica Federica Brignone, in videoconferenza dal Principato di Andorra, dove oggi ha rinunciato alla seconda prova di discesa per non sovraccaricare il ginocchio sinistro che le procura ancora molti problemi: “Non deve essere una tortura, altrimenti non ho intenzione di buttarmi giù a 130 km/h. Sono consapevole che si tratta di un danno permanente e che dovrò conviverci: il nostro corpo si abitua a tutto e con il passare degli anni migliorerà, ma la lesione resta per la vita. Se non migliorerà difficilmente mi vedrete l’anno prossimo”, ha aggiunto. “Se tutto va bene quanto voglio andare avanti? Tutto dipenderà dal mio stato di salute. Se deve diventare una tortura farò fatica, se non migliora sarà difficile vedermi il prossimo anno. Non ho preso una decisione. Non ho ancora il sentimento che voglio smettere ma ho anche le scatole piene di stare male ogni giorno e con il dolore. A volte mi arrivano fitte allucinanti e così non è bello”, ha sottolineato l’azzurra.

“Incredibile quanto successo alle Olimpiadi”

“Sono stata tre giorni al J Medical, abbiamo anche fatto una cena con tutti i ragazzi del centro, persone che sono state parte fondamentale degli 8 mesi di lavoro lì, ed è stato bellissimo. A La Salle ci sono stata 24 ore, ho visto solo le mie migliori amiche, poi a Torino abbiamo testato e valutato la mia situazione, perché sono uscita dalle Olimpiadi con parecchi problemi“. Così la due volte campionessa olimpica Federica Brignone, in videoconferenza dal Principato di Andorra, dove oggi ha rinunciato alla seconda prova di discesa per non sovraccaricare il ginocchio sinistro che le procura ancora molti problemi: “Sì, mi sono isolata a parte un paio di giornate a Milano per eventi con sponsor: è stato bellissimo vincere ai Giochi, ma anche tosto dopo 10 mesi del genere, e ho avuto voglia di mettermi tutto alle spalle. Trovo ancora incredibile quanto accaduto con i due ori, una follia vera e anche ora che mi sono resa conto di tutto, a maggior ragione mi sorprendo”, ha aggiunto. “Di sicuro, il messaggio che è passato è quello che siamo artefici del nostro destino, è importante. Anche se io ho fatto tutto come questo come sfida personale. Mi è sempre piaciuto mettermi in gioco”, ha sottolineato.