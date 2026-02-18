Olimpiadi 2026, applausi per Federica Brignone all'arrivo al J-Medical

Tanti applausi per Federica Brignone al suo arrivo al J-Medical a Torino, dove l’olimpionica degli sci è stata curata dopo l’infortunio del 3 aprile scorso che rischiava di metterla fuori gioco per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. L’azzurra invece ha vinto due ori e ora si prende il giusto tributo dai tanti suoi fan, che hanno letteralmente imbrattato le parti sporche della sua auto griffata ‘F. Brignone’ con scritte per la loro beniamina: “Vai Fede”, “La tigre”. Prima di lei, a precederla, la compagna di nazionale Marta Bassino.