Olimpiadi 2026, Mario Gargiulo: il volontario più anziano di Milano-Cortina

Quando Mario Gargiulo si recò ai Giochi invernali di Cortina del 1956, il suo primo viaggio nel nord Italia dalla sua città natale, Napoli, l’allora ventenne non immaginava che sarebbe tornato alle Olimpiadi. “Non mi ero mai allontanato da casa, forse ero andato fino a Roma, mai così lontano”, ha detto. “Ero sorpreso perché era un mondo completamente diverso”. Ma 70 anni dopo ci è tornato, come il cosiddetto “re dei volontari”. A Verona, l’ottantanovenne salirà sul palco della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 come il volontario più anziano di questi Giochi. “Mi hanno detto, beh, in realtà mi hanno detto proprio qui che probabilmente ero l’unico – non in Italia, ma nel mondo – ad aver partecipato a entrambe le Olimpiadi”, ha detto all’Associated Press, poche ore prima della cerimonia di chiusura all’Arena, a pochi passi da casa sua. “Ci sono persone che sono ovviamente più anziane di me, ma che non sono state a Cortina nel ‘56 e qui nel ’26. Infatti, mi hanno detto: ‘Tu sei il re dei volontari’”.