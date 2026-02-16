Olimpiadi 2026, Lindsey Vonn lascia l’ospedale e torna negli Usa

Lindsey Vonn ha lasciato l’ospedale Ca’Foncello di Treviso, dove in questi giorni si è sottoposta a quattro interventi in seguito alla brutta caduta rimediata nella discesa libera alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. La campionessa statunitense è stata dimessa dalla struttura ieri mattina – stando a quanto si apprende da fonti ospedaliere – ed è ora di ritorno negli Stati Uniti, come aveva preannunciato sui propri canali social.

Brignone: “Dispiaciuta, è stata coraggiosa“

“Mi è dispiaciuto, so cosa vuol dire farsi male e posso dirlo. Sicuramente tutto quello che lei aveva messo in piedi per tornare è stata una grossa avventura. E’ stata brava e coraggiosissima a provarci. Ogni tanto mi chiedo se le mancasse qualche rotella ma vedendo cosa è successo a me capisco che lei ha una grande passione per questo sport”. Lo ha detto Federica Brignone in conferenza stampa a Casa Italia a Cortina a proposito dell’infortunio di Lindsey Vonn.

Il suo ultimo post dall’ospedale

“Un piccolo aggiornamento da parte mia… grazie per tutto l’affetto e il sostegno. Mi aiutano moltissimo” aveva scritto la campionessa statunitense sui social, postando anche un video in cui ha confermato la nuova operazione chirurgica alla quale si è dovuta sottoporre.