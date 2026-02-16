Accesso Archivi

Olimpiadi 2026, Lindsey Vonn lascia l'ospedale per tornare in Usa

Lindsey Vonn ha lasciato l’ospedale Ca Foncello di Treviso, dove in questi giorni si è sottoposta a quattro interventi in seguito alla brutta caduta rimediata nella discesa libera alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La campionessa statunitense è stata dimessa dalla struttura ieri mattina – stando a quanto si apprende da fonti ospedaliere – per tornare negli Stati Uniti, come aveva preannunciato sui propri canali social. Anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha scritto sui social: “A una settimana dal tragico incidente, Lindsey Vonn lascia Treviso e torna a casa, in Colorado. Forza Lindsey”.