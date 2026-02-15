Olimpiadi 2026, la leggenda del rap Flavor Flav rompe un bob: "Non è colpa mia"

La leggenda del rap statunitense Flavor Flav, membro fondatore del gruppo hip-hop Public Enemy, è in Italia come promotore ufficiale della squadra statunitense di bob e skeleton alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tuttavia Flavor Flav non si è dimostrato così a proprio agio nel salire e scendere dal bob. Durante un servizio fotografico infatti, il rapper ha rotto uno dei sostegni dell’attrezzo esposto nel centro di Cortina: “Non è colpa mia”, ha detto immediatamente cercando buffamente di discolparsi.