Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 15 febbraio 2026

Ultima ora

Olimpiadi 2026, due tifosi lettoni sventolano la bandiera della Groenlandia alla partita di hockey

LaPresse
LaPresse

Durante la partita di hockey maschile tra Stati Uniti e Danimarca alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, due tifosi hanno esposto la bandiera della Groenlandia. affermando di averlo fatto come gesto di sostegno europeo all’isola e alla Danimarca. “Spero che molti danesi vedano la bandiera e si sentano sostenuti, sapendo che non sono soli in Europa. Se vogliono rimanere indipendenti, o se vogliono rimanere con la Danimarca, noi li sosterremo“, hanno detto Kalniņa Vita Kalniņa e suo marito Alexander Kalniņš, tifosi della squadra di hockey lettone che vivono in Germania. “Non è giusto che Trump e l’America siano così aggressivi e cerchino di incorporare l’isola”.

Altri tifosi, invece, hanno detto di credere che lo sport trascenda la politica, nonostante le recenti tensioni tra i loro governi sulla Groenlandia: “Non importa quale sia lo sport, non ha nulla a che vedere con la politica“, ha detto il tifoso danese Dennis Petersen.