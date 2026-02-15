Olimpiadi 2026, due tifosi lettoni sventolano la bandiera della Groenlandia alla partita di hockey

Durante la partita di hockey maschile tra Stati Uniti e Danimarca alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, due tifosi hanno esposto la bandiera della Groenlandia. affermando di averlo fatto come gesto di sostegno europeo all’isola e alla Danimarca. “Spero che molti danesi vedano la bandiera e si sentano sostenuti, sapendo che non sono soli in Europa. Se vogliono rimanere indipendenti, o se vogliono rimanere con la Danimarca, noi li sosterremo“, hanno detto Kalniņa Vita Kalniņa e suo marito Alexander Kalniņš, tifosi della squadra di hockey lettone che vivono in Germania. “Non è giusto che Trump e l’America siano così aggressivi e cerchino di incorporare l’isola”.

Altri tifosi, invece, hanno detto di credere che lo sport trascenda la politica, nonostante le recenti tensioni tra i loro governi sulla Groenlandia: “Non importa quale sia lo sport, non ha nulla a che vedere con la politica“, ha detto il tifoso danese Dennis Petersen.