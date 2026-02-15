Olimpiadi 2026, Brignone: "Mi sono goduta tutto, anche se sciare è ancora doloroso"

“Se mi sono goduta il gigante? Me lo sono goduto sì, però è stato comunque tosto, per me in questo momento sciare è comunque difficile, non è una cosa banale ma dolorosa“. Lo ha detto Federica Brignone, ospite a Casa Italia a Cortina dopo la vittoria nel gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “Devo sempre fare i conti con un certo tipo di mostri con cui combatto da un po’ però da quando sono arrivata all’Olimpiade ho cercato di godermi tutto, ogni singolo momento, ogni cosa che ho fatto, anche le piccole cose di un’Olimpiade. Penso che sia questa la cosa speciale, poi il risultato viene o non viene ma non è solo quello quello che mi porto a casa”, ha concluso.