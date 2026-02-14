Olimpiadi 2026, il programma di oggi 14 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Oggi sabato 14 febbraio è la settima giornata delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Italia protagonista anche ieri, con nuove medaglie, e anche oggi gli azzurri proveranno ad arricchire il medagliere. Occhi puntati su Giovanni Franzoni nello slalom gigante e su Arianna Fontana, che tornerà sui pattini. Attenzione anche a Dorothea Wierer, alla staffetta femminile di fondo e alle numerose finali con i palio le medaglie olimpiche.

9:05 – Curling femminile round robin sessione 4:

Italia-Cina

10:00 – Sci alpino slalom gigante uomini prima manche (Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer)

10:30 – Sci acrobatico Dual Moguls donne sedicesimi di finale (Manuela Passeretta)

11:00 – Sci acrobatico Dual Moguls donne ottavi di finale

11:20 – Sci acrobatico Dual Moguls donne quarti di finale

11:35 – Sci acrobatico Dual Moguls donne semifinali

🏅11:46 – Sci acrobatico Dual Moguls donne finali

🏅12:00 – Sci di fondo staffetta femminile 4X7,5km (Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Martina Di Centa, Caterina Ganz)

🏅13:30 – Sci alpino slalom gigante uomini seconda manche (Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer)

🏅14:45 – Biathlon 7,5 km sprint donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)

16:40 – Hockey su ghiaccio maschile Gruppo A

Finlandia-Italia

🏅17:00 – Pattinaggio di velocità 500 metri uomini (Jeffrey Rosanelli)

18:00 – Skeleton femminile terza heat (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

18:45 – Salto con gli sci trampolino grande uomini primo turno (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

19:05 – Curling femminile round robin sessione 5:

Italia-Svezia

19:30 – Sci acrobatico freeski BA donne qualificazioni (Maria Gasslitter, Flora Tabanelli)

🏅19:44 – Skeleton femminile quarta heat (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

🏅19:57 – Salto con gli sci trampolino grande uomini finale

20:15 – Short track 1500 metri uomini quarti di finale (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

20:59 – Short track 1000 metri donne batterie (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)

21:44 – Short track 1500 metri uomini semifinali

22:00 – Short track 3000 metri staffetta femminile semifinali (Italia)

22:27 – Short track 1500 metri uomini finale B

🏅22:34 – Short track 1500 metri uomini finale A