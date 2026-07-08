Germania, sparatoria in un liceo in Baviera: arrestato 16enne

Sparatoria nel liceo Welfen-Gymnasium di Schongau, in Alta Baviera, Germania. Secondo quanto riferiscono i media tedeschi – tra cui Bild e Merkur – un sospetto di 16 anni è stato arrestato. La polizia ha confermato che “diverse persone” hanno riportato ferite (probabilmente da arma da taglio), precisando che il numero delle vittime e la gravità delle lesioni sono ancora in fase di accertamento. Secondo Bild, i feriti gravi sarebbero quattro, due, invece, per le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia, mentre diversi elicotteri sorvolano l’area. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona intorno all’istituto scolastico mentre sono in corso le operazioni.

Sparatoria in Germania, gli indizi fanno pensare a una follia omicida

L’incidente si sarebbe verificato in parte all’interno del perimetro scolastico e in parte nelle immediate vicinanze della scuola superiore. Il presunto responsabile sarebbe inizialmente fuggito, per poi essere arrestato poco dopo. Un elicottero della polizia sarebbe stato impiegato nelle ricerche. Molti indizi fanno pensare a una follia omicida, ha riferito nel frattempo un portavoce della polizia, come riporta Merkur. Secondo le informazioni della testata giornalistica tedesca, durante la sesta ora di lezione è scattato l’allarme antincendio: i ragazzi hanno lasciato l’edificio con calma, pensando che si trattasse di un falso allarme. Poi sono stati trovati due giovani feriti e si è messa in moto la catena dei soccorsi.

Polizia: “Arrestato un 16enne”

La polizia bavarese ha comunicato che “la persona arrestata è un ragazzo di 16 anni”. “In base alle informazioni attualmente disponibili, due ragazze sono rimaste gravemente ferite“, ha aggiunto la polizia.