Olimpiadi 2026, brutta caduta per la cinese Liu Jiayu nell’halfpipe: portata via in barella

La snowboarder ha picchiato violentemente il braccio sinistro e la spalla, per poi cadere all’indietro

La snowboarder cinese Liu Jiayu è caduta rovinosamente durante le qualificazioni dell’halfpipe alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. E’ stata portata via in barella dopo aver picchiato violentemente il braccio sinistro e la spalla, per poi cadere all’indietro. L’incidente ha bloccato la gara per circa 10 minuti, necessari per l’intervento dei soccorsi. La 33enne di Hegang ha chiuso la manche al 10° posto con il punteggio di 62.75. Prima la statunitense Chloe Kim davanti alla giapponese Rise Kudo e alla sudcoreana Choi Gaon. La finale si terrà giovedì sera a Livigno, in Valtellina.

Paura anche per la stella della squadra australiana di snowboard Cam Bolton. Il 35enne di Clayton Bay è stato trasportato in elicottero a Milano dopo essersi fratturato il collo in allenamento. In gara nello snowboardcross, il campione classe 1990 si è svegliato con un dolore al collo che si è aggravato il giorno successivo. Gli esami a cui si è sottoposto hanno rivelato due fratture che hanno richiesto il trasferimento nel capoluogo lombardo, dove sarà sottoposto ad ulteriori cure. Le sue Olimpiadi sono dunque finite.

Solo qualche giorno un’altra grande atleta, la sciatrice statunitense Lindsey Vonn è stata vittima di una brutta caduta che le ha causato la frattura complessa alla tibia della gamba sinistra. La situazione “è stabile”, ha fatto sapere la campionessa del Minnesota in un lungo post su Instagram, “ma richiederà più interventi chirurgici per essere risolta correttamente”.

La ricostruzione della caduta di Liu Jiayu

Liu Jiayu, Livigno, 11 febbraio 2026 (AP Photo/Lindsey Wasson)

