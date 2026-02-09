Rai, Abodi: "Petrecca? Tema delicato e non verrà trascurato"

“La cerimonia? Io non l’ho sentita e non l’ho nemmeno risentita, nonostante Rai Play ma lo farò, ero allo stadio e mi sono goduto lo spettacolo dal vivo. Mi dispiace ma credo sia la Rai stessa che debba fare le sue valutazioni. Ognuno esprime la sua opinione. Ci sono stati passaggi migliorabili ma non voglio andare oltre perché il tema è delicato e certamente non verrà trascurato”. Lo ha detto il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, riguardo il caso Petrecca, a margine della conferenza stampa sulle iniziative del Giorno del Ricordo. Poi affronta il tema sicurezza: “Questo è un tema molto delicato perché la sicurezza, se viene adottato un modello troppo preventivo, viene considerato repressivo. Se si ha un atteggiamento di accompagnamento per limitare i danni, si viene attaccati perché a quel punto non si è fatto abbastanza. A me basterebbe che si comprendesse la gravità del fatto perché già soltanto l’immagine di una specie di bazooka con il quale i soggetti criminali, perché non sono manifestanti, avrebbero voluto colpire, attaccare, non soltanto la polizia ma il villaggio olimpico, è raccapricciante e fa capire la differenza che c’è tra il meglio e il peggio che i nostri giovani riescono a esprimere”, ha aggiunto.