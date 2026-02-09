Olimpiadi 2026, Viviani: "Per i giovani il fattore casa può essere un peso"

“Il fattore casa per un atleta esperto ti motiva, sai già quello che stai facendo. Ma per un giovane penso possa essere un peso importante, per cui dobbiamo tenere conto anche di questo”. Così l’ex campione olimpico di ciclismo Elia Viviani, a margine della visita a Casa Italia in Triennale a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva quanto il giocare in casa possa andare a incidere sul medagliere azzurro. Viviani ha poi aggiunto : “Per me questo è un modo di verso di vivere l’Olimpiade. Ne ho fatte 4 da atleta: la pressione della gara, l’avvicinamento, te le godi ma fino a un certo punto. Quello di ambassador è un bel ruolo, sono stato due giorni a Livigno e ho visto qualche gara: è bello vedere gli atleti dall’altra parte e sapere che sensazione possono provare”.