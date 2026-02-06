Olimpiadi 2026, Mattarella: "Casa Italia porta di ingresso su nostro Paese"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato Casa Italia alla Triennale di Milano, a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Un momento carico di significato simbolico, che segna l’avvio ufficiale delle iniziative istituzionali italiane legate all’evento sportivo internazionale.

Nel suo intervento, Mattarella ha sottolineato il valore di Casa Italia come spazio di rappresentanza del Paese: “È un luogo che esprime la quintessenza dell’Italia, il suo carattere, la cultura e il suo stile di vita”. Il capo dello Stato ha ricordato come, nelle Olimpiadi ospitate all’estero, Casa Italia sia stata una “finestra sull’Italia”, mentre in questa edizione assume il ruolo di porta di ingresso del Paese, accogliendo delegazioni e visitatori internazionali.

Il presidente ha evidenziato anche il clima di crescente emozione e attesa per l’inizio dei Giochi, definendo motivo di grande soddisfazione vedere l’Italia al centro di una dimensione così rilevante della vita internazionale come lo sport. Mattarella ha rivolto un augurio agli atleti azzurri e a tutti coloro che li hanno accompagnati nella preparazione, ribadendo il significato profondo delle Olimpiadi come occasione di dialogo, collaborazione e concordia. Casa Italia, ha concluso, rappresenta proprio questo spirito di benvenuto che caratterizza la vocazione italiana.