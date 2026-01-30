Lindsey Vonn caduta oggi a Crans-Montana, ansia per le Olimpiadi: come sta

Lindsey Vonn è caduta nella discesa libera della coppa del mondo di sci a Crans-Montana, oggi venerdì 30 gennaio, nell’ultima gara di questa specialità prima delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 al via il 6 febbraio. La caduta tiene in ansia la squadra statunitense e tutti i suoi fan in vista dell’appuntamento a cinque cerchi.

Cosa è successo a Crans-Montana

Vonn ha perso il controllo atterrando da un salto ed è finita impigliata nelle reti di sicurezza. Alla fine si è rialzata, dopo aver ricevuto le cure mediche, e si è allontanata con cautela. Ha poi rimesso gli sci, ma si è fermata per controllare il ginocchio sinistro. La 41enne Vonn è stata la discesista leader del circuito in questa stagione, essendo tornata la scorsa stagione dopo una sostituzione parziale in titanio del ginocchio destro. L’incidente è avvenuto esattamente una settimana prima della cerimonia di apertura di Milano Cortina. La prima gara olimpica in programma per Vonn è la discesa libera femminile dell’8 febbraio. La campionessa Usa è riuscita ad arrivare all’arrivo sulle sue gambe poi, zoppicando, è entrata in una tenda per ricevere assistenza medica. La gara è stata poi annullata dopo la caduta di tre delle prime sei atlete al via.

Prima di entrare nella tenda, Vonn aveva un’espressione ansiosa sul viso e gli occhi chiusi mentre abbracciava la compagna di squadra Jacquelin Wiles, che era in testa alla gara quando è stata annullata. Lo sci femminile alle Olimpiadi si terrà a Cortina d’Ampezzo, dove Vonn detiene il record di 12 vittorie in Coppa del Mondo. L’americana aveva anche in programma di gareggiare in un superG a Crans-Montana sabato, in quella che sarebbe stata la sua ultima gara prima dei Giochi.

Come sta la Vonn

“Ha un po’ di dolore, quindi è meglio farsi controllare. Il fisioterapista ha fatto alcuni controlli e sembrava tutto a posto, ma c’erano cose di cui non era sicuro al 100%, quindi è stato bene farla controllare (in ospedale, ndr)”, ha detto alla Reuters il due volte campione olimpico Aksel Lund Svindal, allenatore di Vonn in questa stagione. Vonn vanta tre medaglie olimpiche in carriera, tra cui l’oro in discesa a Vancouver 2010, e otto medaglie ai Mondiali (due ori in discesa e super-g in Val d’Isere nel 2009). In Coppa del mondo si è imposta nella classifica generale per quattro volte (2008, 2009, 2010 e 2012), collezionando ben 145 podi (84 vittorie, 38 secondi posti e 23 terzi posti). Quest’anno, al rientro dopo cinque anni, Vonn è salita due volte sul gradino più alto del podio A St.Moritz e ad Altenmarkt, diventando a 41 anni la più anziana vincitrice nella storia della coppa del mondo.