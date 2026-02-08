Libano, crolla condominio a Tripoli: le ricerche dei sopravvissuti tra le macerie

Almeno tre persone sono state salvate dalle macerie di un condominio a più piani crollato nella città di Tripoli, nel nord del Libano. Le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie. Decine di persone si sono radunate intorno al cratere lasciato dal crollo dell’edificio, che si trovava nel quartiere di Bab Tabbaneh, una delle zone più povere della seconda città più grande del Libano, dove i residenti lamentano da tempo l’incuria del governo e le infrastrutture scadenti.

I crolli di edifici non sono rari a Tripoli a causa degli scarsi standard edilizi. Il ministero della Salute libanese ha annunciato che i feriti nel crollo riceveranno cure a spese dello Stato. Il sindacato nazionale dei proprietari immobiliari ha definito in una dichiarazione il crollo il risultato di “palese negligenza e carenze dello Stato libanese nei confronti della sicurezza dei cittadini e delle loro abitazioni” e ha affermato che “non si tratta di un incidente isolato”. Il sindacato ha chiesto al governo di avviare un’indagine nazionale completa sugli edifici a rischio di crollo.