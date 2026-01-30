Olimpiadi 2026, le strade chiuse a Milano: tutte le modifiche alla viabilità

Milano cambia volto per le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Nel mese di febbraio sono previste diverse modifiche alla viabilità e agli accessi pedonali, in particolare lunedì 2, giovedì 5, venerdì 6 febbraio (giorno della cerimonia di apertura) e fino alla fine dei Giochi invernali, prevista per domenica 22 febbraio. Vediamo assieme la guida operativa e il piano di sicurezza progettato per Milano nelle prossime settimane.

2 febbraio: Zona Rossa a Palazzo Marina e alla Scala

Lunedì 2 febbraio si tiene la presentazione dello Stato dei Giochi, in programma alle ore 17.00. Restrizioni previste dalle 14.00 alle 24.00.

Interdizione ai veicoli in via Manzoni, via Case Rotte, Piazza della Scala, Largo Mattioli, via Verdi, via dell’Orso

Lockdown pedonale (accesso vietato) in Piazza della Scala, via Filodrammatici e via Case Rotte

I negozi e gli uffici in quest’area sono inaccessibili

3 febbraio: Zona Monumentale e Fabbrica del Vapore

Giovedì 5 febbraio è in programma la cena di benvenuto del CIO alle ore 19.00. Restrizioni previste dalle 14.00 alle 24.00.

Strade chiuse al traffico in Piazzale Baiamonti, via Ceresio, via Procaccini, via Luigi Nono, via Messina

Inibizione pedonale su via Procaccini e via Messina. Chiusura delle terrazze con visibilità balistica. Accesso consentito solo agli ospiti del B&B Hotel Milano Cenisio-Garibaldi (previ controlli)

Le fermate della metro M5 Monumentale e Cenisio restano chiuse

Milano, 30 gennaio 2026 (AP Photo/Luca Bruno)

6 febbraio: giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Venerdì 6 febbraio la viabilità di Milano subirà modifiche strutturali per l’intera giornata.

Chiusura totale di Piazza Duomo, via Mengoni, via Mazzini, Piazzetta ex Reale

Museo del ‘900 e Ristorante “Arengario” inclusi nella zona rossa

Chiusura della cattedrale e delle relative terrazze

Traffico pedonale interdetto dalle 14.00 alle 24.00

Traffico veicolare interdetto dalle 14.00 alle 21.00

Le fermate della metro M1 Duomo e della metro M3 Missori restano chiusi

Il Corridoio Dignitari

Dal centro di Milano e fino allo stadio San Siro c’è il divieto di sosta, dalle 15.00 alle 22.00, su tutto il percorso in cui è previsto il passaggio delle autorità: via Senato, piazza della Repubblica, viale Liberazione/Gioia, viale Lancetti, viale Jenner/Monte Ceneri, Piazza Lotto/via Caprilli.

Zona Rossa San Siro

L’area dello stadio San Siro diventa zona rossa per via della cerimonia di apertura che inizia alle ore 20.00. Le chiusure a traffico e pedoni iniziano alle 13.00 e terminano alle 24.00

Core exclusion zone: Piazza Lotto, via Caprilli, via Tesio, via Harar

Lockdown pedonale: inibizione totale (esercizi e parcheggi irraggiungibili) in via Achille, via Tesio, via Patroclo, via Rospigliosi, via Dessié

Sospensione totale dei mezzi ATM di superficie

Zona Rossa Parco Sempione

In occasione dell’accensione del braciere olimpico verrà chiuso Parco Sempione dalle 13.00. Previste restrizioni alla viabilità dalle 15.00 alle 24.00. Ecco le vie interessate dalle restrizioni:

Corso Sempione (carreggiate laterali)

Viale Alemagna

Via Milton

Via Canova

Via Melzi d’Eril

Le Venue olimpiche di Milano: restrizioni a lungo termine

Diverse zone di Milano subiranno modifiche a lungo termine alla sosta e alla circolazione. Sono interessate le aree di Fiera Milano City (media center), Piazza Mercanti (Logistica), Piazza della Repubblica (Hotel Westin), Porta Romana (Villaggio Olimpico) e Arena Santa Giulia.

Villaggio Olimpico di Porta Romana: dal 26 gennaio al 20 marzo restrizioni in via Lorenzini (interdizione veicolare) e via Ripamonti (interdizione del controviale da via Serio a via Lorenzini)

restrizioni in via Lorenzini (interdizione veicolare) e via Ripamonti (interdizione del controviale da via Serio a via Lorenzini) Fiera Milano City: dal 25 gennaio al 16 marzo restrizioni in via Scarampo (inibizione del passaggio dei taxi sul controviale) in viale Teodorico

restrizioni in via Scarampo (inibizione del passaggio dei taxi sul controviale) in viale Teodorico Westin Palace in Piazza della Repubblica: dal 31 gennaio al 23 febbraio divieto di sosta e interdizione veicolare lato via Panfilo Castaldi

divieto di sosta e interdizione veicolare lato via Panfilo Castaldi Palazzo Giureconsulti (Duomo/Mercanti): dal 31 gennaio al 23 febbraio passaggio consentito in via Mercanti, via Mengoni e via Santa Margherita

passaggio consentito in via Mercanti, via Mengoni e via Santa Margherita Arena Santa Giulia (hockey): dal 5 febbraio al 17 marzo nuova viabilità tra la rotonda via del Futurismo e Diagonale

nuova viabilità tra la rotonda via del Futurismo e Diagonale MIP Rho Fiera (Ice Park): tra il 5 e il 22 febbraio (con finestre variabili) interdizione veicolare agli accessi alla Fiera

(con finestre variabili) interdizione veicolare agli accessi alla Fiera MSK Assago (skating): tra il 5 e il 22 febbraio (con finestre variabili) controlli perimetrali al Forum di Assago