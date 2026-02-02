Olimpiadi 2026, Rebecca Passler positiva al doping

Il Tribunale Nazionale Antidoping (in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping) ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Rebecca Passler (Fis) per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2. Alla campionessa di biathlon, classe 2001, sarebbero state riscontrate le sostanze Letrozole Metabolite Bis e Methanol. Il controllo è stato disposto da Nado talia. Nonostante la presunta violazione sia legata a gare preolimpiche, si tratta del primo caso che riguarda le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina visto che l’azzurra era tra i 10 convocati ai Giochi.