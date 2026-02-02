Home > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, oggi la cerimonia a Palazzo Marino e alla Scala – La diretta

Oggi si aprono le celebrazioni per l’inizio delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Doppio appuntamento a Palazzo Marino e La Scala a partire dalle ore 17.00. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà la numero uno del Cio Kirsty Coventry e il presidente della fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò. In seguito la cerimonia si sposterà al Teatro La Scala per il concerto riservato alle autorità, diretto da Riccardo Chailly. Per l’occasione sono previste diverse modifiche alla viabilità dalle 14.00 alle 24.00.