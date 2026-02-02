Olimpiadi 2026, oggi la cerimonia a Palazzo Marino e alla Scala – La diretta

Oggi si aprono le celebrazioni per l’inizio delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Doppio appuntamento a Palazzo Marino e La Scala a partire dalle ore 17.00. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà la numero uno del Cio Kirsty Coventry e il presidente della fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò. In seguito la cerimonia si sposterà al Teatro La Scala per il concerto riservato alle autorità, diretto da Riccardo Chailly. Per l’occasione sono previste diverse modifiche alla viabilità dalle 14.00 alle 24.00.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Teatro alla Scala di Milano, dove si terrà il concerto dell’Orchestra del Teatro in occasione dell’apertura della 145esima Sessione del Comitato olimpico internazionale, a quattro giorni dalla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il capo dello Stato è stato accolto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dal sovrintendente della Scala, Fortunato Ortombina. Prima di entrare, si è fermato a salutare i volontari presenti davanti all’ingresso del Piermarini. Hanno fatto ingresso alla Scala, tra gli altri, anche l’étoile del Teatro, Roberto Bolle, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, sottobraccio con il principe Alberto di Monaco.
Mattarella, entrato in sala in compagnia della presidente Cio, Kirsty Coventry, è stato accolto dagli applausi dei presenti e ha preso posto accanto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
Nella mattinata di lunedì 2 febbraio la Presidente del Cio Kirsty Coventry ha fatto visita alla Delegazione dell’Italia Team.
La numero uno del Comitato Olimpico Internazionale, accompagnata dal Segretario Generale del Coni Carlo Mornati, dalla Vice Presidente Vicario Diana Bianchedi, dal Presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e da una rappresentanza di membri Cio, presenti a Milano in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, “si è complimentata per l’organizzazione del team italiano ed ha portato il suo saluto agli atleti presenti visitando gli uffici della missione, la sala adibita a presidio sanitario dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport all’interno del Villaggio Olimpico e la lounge riservata agli atleti, ubicata all’ultimo piano della Palazzina F che sta ospitando la squadra italiana in quest’edizione invernale a cinque cerchi”, riporta una nota del Coni.
Presenti anche i Vice Capi Missione Enzo Bartolomeo e Giampiero Pastore. Precedentemente alla visita, inoltre, la Presidente Coventry ha posto la sua firma sul muro della Tregua Olimpica all’ingresso del Villaggio.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Palazzo Marino, a Milano, per la cerimonia di benvenuto in Sala Alessi per i membri del Cio, guidati da Kirsty Coventry, con il sindaco Giuseppe Sala. Presenti, tra gli altri, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il numero uno del Coni, Luciano Buonfiglio, il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, il principe Alberto di Monaco, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.
A seguire, al Teatro alla Scala, alle 19, l’inaugurazione della 145esima Sessione del Comitato olimpico internazionale e un concerto dell’Orchestra del Piermarini, a cui è atteso, tra gli altri, anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Piazza della Scala è transennata in ogni angolo e gli accessi sono inibiti ai cittadini anche a piedi dal primo pomeriggio di oggi.
Le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina si sono aperte con una brutta notizia, la sospensione dell’atleta azzurra di biathlon Rebecca Passler. La 24enne di Brunico è risultata positiva al test antidoping.
Lunedì 2 febbraio si tiene la presentazione dello Stato dei Giochi, in programma alle ore 17.00. Restrizioni previste dalle 14.00 alle 24.00.
- Interdizione ai veicoli in via Manzoni, via Case Rotte, Piazza della Scala, Largo Mattioli, via Verdi, via dell’Orso
- Lockdown pedonale (accesso vietato) in Piazza della Scala, via Filodrammatici e via Case Rotte
- I negozi e gli uffici in quest’area sono inaccessibili
Ecco tutti i cambiamenti alla viabilità nel mese delle Olimpiadi.