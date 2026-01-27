Cortina, gli sconosciuti Mondiali di sci del 1941: le gare durante la seconda guerra mondiale

Cortina, insieme a Milano, si appresta a ospitare le sue seconde Olimpiadi dopo quelle del 1956. Pochi sanno però che proprio nella località delle Dolimiti ospitò dei Mondiali di sci anche durante la seconda guerra Mondiale, nel 1941. Le immagini d’epoca raccontano di un dominio degli atleti di Italia e Germania anche perché le competizioni non erano aperte a tutti: le nazioni alleate come Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti furono escluse, la Norvegia occupata fu rappresentata da una squadra indebolita e nemmeno la Svizzera neutrale era al completo.

I vecchi cinegiornali dei campionati del 1941 e un filmato amatoriale mostrano gli atleti che salutano con il saluto fascista sul podio, le bandiere naziste esposte in tutta Cortina e una forte presenza militare. Dopo la guerra, la Federazione Internazionale Sci (FIS) cancellò tutti i risultati, il che è uno dei motivi principali per cui l’evento rimane per lo più sconosciuto.