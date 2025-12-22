Milano-Cortina 2026, Fontana: "La mia seconda volta, sono onorata"

“Anche se sarà la mia seconda olimpiade, la seconda da portabandiera sarà un’emozione. Qui è come se chiamiamo casa, è una promessa all’Italia, alle nostre famiglie, alle persone che ci hanno forgiato. Soprattutto è una promessa verso i giovani che sognano di essere qui in questo momento. Oggi ci impegniamo ad onorare questa bandiera con rispetto, disciplina e coraggio che lo spirito italiano ci sa insegnare. Affronteremo a cuore aperto e mente ferma tutte le gare. Lo abbiamo già fatto e lo faremo di nuovo. Questa bandiera per me porta un peso che dura una vita, nel difendere la nostra patria, i nostri valori, i nostri colori, in ogni circostanza. Sono vent’anni che lo faccio e continuerò a farlo”. Lo ha detto la campionessa dello short track e alfiera azzurra Arianna Fontana intervenendo alla cerimonia di consegna dei tricolore ai portabandiera di Milano-Cortina 2026 in corso al Quirinale.