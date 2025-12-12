Milano Cortina 2026, scelti i portabandiera: Mosaner-Brignone e Pellegrino-Fontana

Milano Cortina 2026 si avvicina e oggi, 12 dicembre, sono stati ufficializzati i portabandiera della Nazionale azzurra. A Cortina la coppia Amos Mosaner e Federica Brignone, a Milano Federico Pellegrino e Arianna Fontana. Sono questi i quattro portabandiera azzurri che rappresenteranno l’Italia ai Giochi Olimpici invernali. Lo ha annunciato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Che sulla nostra atleta di punta, Sofia Goggia, ha spiegato: “Non l’ho sentita per un motivo: non puoi chiamare qualcuno per dirle che non è stata scelta. Devi scegliere in base al momento, alle storie degli atleti. Ho scelto Brignone ma mi auguro che l’alza bandiera a Cortina lo faccia Sofia Goggia”.

Abodi: “Quattro alfieri rappresenteranno con onore Italia intera”

“Quattro alfieri, quattro discipline sportive “bianche”, una sola bandiera, quella dell’Italia. Condividiamo la travolgente emozione di Federica Brignone e Amos Mosaner, di Arianna Fontana e Federico Pellegrino, i nostri portabandiera, quattro per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, rispettivamente a Milano e a Cortina, ciascuno con una propria storia, ma tutti con la stessa passione per lo sport, la condivisione dei valori olimpici e il senso di appartenenza alla nostra Nazione. Il mio abbraccio ideale a questi atleti esemplari che vivranno, con merito, un’esperienza straordinaria, rappresentando con onore non solo i loro colleghi ma l’Italia intera, che sarà vicina a loro con lo spirito e i più nobili sentimenti”, lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Buonfiglio: “Brignone felice, mi ha chiesto da media no pressioni”

“Brignone mi ha chiamato ieri ed ero più emozionato di lei, mi ha detto ‘penso di farcela, mi rendo conto ma ho tanto affetto attorno’. Le ho detto che la fatica più grande per lei è quella di restare distaccata da tutto. Mi ha chiesto di dire alla comunicazione di non pressarla troppo. Era molto molto contenta, potete immaginare che in famiglia ieri sono stati contenti”. Lo ha rivelato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio annunciando i quattro portabandiera che rappresenteranno l’Italia ai giochi di Milano-Cortina 2026.

Federica Brignone (Foto AP/John Locher)



Sarà la seconda volta per Arianna Fontana: “Quante Olimpiadi ha fatto e ha vinto? Dobbiamo trarre ispirazione da queste persone”. Il segretario generale del Coni Carlo Mornati ha aggiunto: “Fontana per la motivazione per andare a rivincere, è la più medagliata, un esempio, e chiude il cerchio in Italia da Torino 2006 a Milano-Cortina 2026, ci sembrava doveroso riconoscere gli sforzi e quello che ha dato al Paese”.

Arianna Fontana (Foto AP/Natacha Pisarenko)

“Fontana? Mi ha detto grazie, mi serve ancora una volta di stimolo per essere determinata. Mosaner ha la medaglia già guadagnata per la riservatezza. Pellegrino ci siamo sentiti più volte, ora è impegnato in allenamento ma mi ha mandato un bel messaggino ‘Grazie Pres’”, ha aggiunto Buonfiglio.

Amos Mosaner (Foto Christian Beutler/Keystone via AP)

Brignone: “Sogno che si realizza, mi ha motivato a rialzarmi”

“E’ il sogno che si realizza. Dal giorno dell’infortunio è stata la motivazione per lottare e rialzarmi”. Così Federica Brignone in una dichiarazione a LaPresse subito dopo esser stata nominata portabandiera dei Giochi di Milano-Cortina. “Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini da sempre e ancora di più in questi mesi – ha aggiunto – Ringrazio il presidente Buonfiglio per avermi concesso l’onore di essere la Portabandiera alle Olimpiadi in Italia”.