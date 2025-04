L’ex olimpionica di fondo alla cerimonia di presentazione delle fiaccole olimpica e paralimpica a Milano

“Sono rimasta molto male quando Federica è caduta, come tutti gli italiani, perché ha fatto una stagione fantastica e bellissima”, ha detto Stefania Belmondo parlando dell’infortunio di Federica Brignone durante il gigante femminile dei Campionati Italiani di sci alpino 2025 in Val di Fassa, parlando a margine della cerimonia di presentazione delle fiaccole olimpica e paralimpica a Milano, l’ex olimpionica di fondo ha espresso piena fiducia nel ritorno in gara dell’azzurra: “La grinta che ha, la determinazione e la volontà, io sono convinta che possa tornare a riempire delle belle pagine, soprattutto alle Olimpiadi”, ha concluso.

