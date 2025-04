La campionessa di sci è stata dimessa dalla clinica di Milano dove è stata operata

La mamma di Federica Brignone ha parlato all’uscita della figlia dalla clinica La Madonnina di Milano: “Fede ha reagito bene, è positiva e allegra. Andremo avanti. Ci crede soprattutto a stare bene, non è una persona sedentaria, ci tiene a tornare a fare tutto quello che le piace nella vita, ovviamente sciare e tornare in gara come prima. Cosa dire ai tifosi che la sognano ai Giochi” di Milano-Cortina 2026? “Di avere fiducia e di mandarle energia positiva che ce la farà“.

L’ex sciatrice Maria Rosa Quario, madre della campionessa, lo ha sottolineato nel giorno in cui l’azzurra è stata dimessa dopo l’intervento per la frattura scomposta del piatto tibiale e del perone della gamba sinistra rimediata a causa di una caduta durante gli Assoluti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata