La caduta della campionessa di sci durante i Campionati assoluti in Val di Fassa

Paura per Federica Brignone ai Campionati assoluti di sci in Val di Fassa. La fresca vincitrice della Coppa del Mondo generale e di specialità è caduta nella seconda manche dello slalom gigante dopo essere stata al comando a metà gara. La valdostana appartenente del Centro Sportivo Carabinieri è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Trento. Sulle sue condizioni sono in corso accertamenti, per Brignone ci sarebbe una sospetta rotazione del ginocchio e un trauma importante alla tibia, secondo quanto apprende LaPresse.

