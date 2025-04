Sarà operata per una frattura scomposta di tibia e perone rimediata ai campionati italiani in Val di Fassa

Federica Brignone è arrivata giovedì in tardo pomeriggio in ambulanza alla clinica La Madonnina di Milano, portata in elicottero da Trento, dove viene sottoposta ad esami radiologici per stabilire il percorso chirurgico dopo la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra riportata nella seconda manche dello slalom gigante ai campionati italiani in Val di Fassa. La campionessa valdostana viene visitata dal dottore Andrea Panzeri, responsabile della Commissione medica della Fisi. E secondo quanto si è appreso potrebbe essere operata già stasera, giovedì. Con Brignone c’era infatti anche il professor Alberto Zangrillo in qualità di anestesista.

