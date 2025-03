Le news sul programma e la diretta della discesa libera che potrebbe assegnare la sfera di cristallo a Brignone

Lo sci alpino femminile riparte domani, sabato 22 marzo, con la discesa libera valida per le finali di coppa del mondo in programma a Sun Valley, negli Usa. La gara, confermata oggi, può essere decisiva per la vittoria di Federica Brignone della sfera di cristallo che premia la regina della classifica generale, da lei dominata. Sarà possibile vedere la gara in diretta tv alle ore 19.30 su RaiSport ed Eurosport. La gara era a rischio a causa del maltempo, ma il meteo è sensibilmente migliorato e pertanto le due prove delle discese libere, in programma oggi, sono al momento confermate. Brignone è in corsa anche per vincere la coppa di specialità.

