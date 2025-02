Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha visitato il cantiere del Villaggio olimpico, in vista dei Giochi Milano-Cortina 2026, all’ex Scalo Porta Romana, a Milano. Il vicepremier era accompagnato dal governatore della Lombardia Attilio Fontana. “Il giorno dopo la fine delle Olimpiadi sarà il più grande studentato d’Italia con prezzi che non supereranno i 650 euro, un prezzo impensabile oggi a Milano. L’Olimpiade non sarà solo un grande evento sportivo ma dopo rimarrà una Milano non solo per i ricchi”.

