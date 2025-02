Al Piccolo Teatro di Milano la cerimonia 'One Year to Go', l'evento organizzato a un anno dall'inizio delle Olimpiadi Invernali 2026

Al Piccolo Teatro di Milano è andata in scena la cerimonia ‘One Year to Go‘, l’evento organizzato a un anno dall’inizio delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina. “Ho avuto l’occasione di saggiare di persona il sostegno del governo italiano tramite la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da parte dei ministri. Sono tutti impegnati per garantire il successo dei Giochi”, ha detto il presidente del Cio Thomas Bach nel suo discorso. “L’Italia è pronta per scrivere il prossimo capitolo della storia delle Olimpiadi. Tutti i nostri amici italiani sono pronti ad accogliere a braccia aperte i migliori atleti di sport invernali. Insieme scriviamo un nuovo capitolo, in vero stile italiano. Viviamo questo spirito più in alto, più forte, più veloce, più in alto, più forte: insieme”, ha aggiunto.

Bach: “Saranno miscela di sport, fascino e raffinatezza italiana”

“L’entusiasmo sta crescendo, ha già raggiunto milioni di persone – ha proseguito Bach nel suo intervento – La fiamma olimpica viaggerà in tutte le province italiane, il programma di volontari ha raccolto tantissime candidature, questo riflette l’immenso entusiasmo. Pierre de Coubertin disse ‘I giochi sono un pellegrinaggio nel passato e un atto di fede del futuro’. I Giochi olimpici incarnano questa visione, basandosi sulla grande eredità sportiva dell’Italia“. “Milano-Cortina saranno i primi giochi a beneficiare delle riforme della nostra agenda Olimpica. Insieme a tutti voi non vediamo l’ora che arrivino questi Giochi nella bellezza naturale delle Dolomiti e delle Alpi, fino all’energia cosmopolita di Milano. Offriranno un’incredibile miscela di sport, fascino e raffinatezza italiana. Le gare si svolgeranno in luoghi iconici, tutte le località sono sinonimo di sport invernali”, ha detto Bach.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata