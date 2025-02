Dominio dello svizzero che ha chiuso con un secondo di vantaggio sull'austriaco Haaser. Solo settimo Paris

Nei mondiali di Sci alpino di Saalbach, in Austria, Marco Odermatt ha dominato il supergigante maschile conquistando il terzo oro mondiale in carriera, il primo in superG. L’elvetico è stato perfetto sulla Schneekristall e ha chiuso con un secondo di vantaggio sull’austriaco Haaser, medaglia d’argento. Al norvegese Sejersted la medaglia di bronzo. Solo settimo Paris, unico italiano nei primi dieci mentre Casse e Innerhofer sono fuori dai primi 20.

