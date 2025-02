Seconda medaglia per l'Italia alla rassegna di Saalbach, in Austria

Seconda medaglia per l’Italia nei Mondiali di sci alpino in corso a Saalbach, in Austria. Federica Brignone ha conquistato l’argento nel supergigante con il tempo di 1’20″57, battuta solo da Stephanie Venier, che ha trionfato in 1’20″47. Bronzo ex aequo per la statunitense Lauren Macuga e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, a 24 centesimi dall’austriaca.

Solo quinta Sofia Goggia

Finisce giù dal podio Sofia Goggia, quinta dopo un paio di imperfezioni a 30 centesimi dalla vincitrice. Nella top ten anche Elena Curtoni, nona. Delude invece Lara Gut-Behrami, che non è andata oltre l’ottava posizione. Per Brignone si tratta della quarta medaglia iridata in carriera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata