Il successo è andato alla neozelandese Alice Robinson. Goggia out nella prima manche

Federica Brignone è uscita di scena nella seconda manche del gigante di Kronplatz valido per la Coppa del mondo di sci. L’azzurra, che aveva chiuso al comando la prima run, rimedia così uno zero pesante in ottima classifica di Coppa del mondo.

Il successo è andato alla neozelandese Alice Robinson, con il tempo di 1’55″28, davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami, a 56 centesimi. Out nello stesso punto di Brignone anche la svedese Sara Hector, terza dopo la prima discesa.

La prima manche di Sofia Goggia si era già interrotta dopo una quindicina di secondi per via di un’inclinazione in una curva verso destra che l’ha portata ad uscire dal tracciato senza conseguenze fisiche; non ha invece preso parte alla gara Marta Bassino, per il protrarsi di una sindrome influenzale. “Ho fatto un errore banale – confessa Goggia – sono entrata troppo dritta su quel dosso e sono scivolata via. Mi spiace tanto, perchè oggi mi sentivo davvero bene, tranquilla serena e carica allo stesso tempo: ho buttato via un’occasione”.

