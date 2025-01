L'azzurra conquista la tappa di Coppa del Mondo. Ai piedi del podio Elena Curtoni, solo settima Sofia Goggia

Federica Brignone si conferma in ottima forma e conquista il SuperG di Cortina, tappa di Coppa del Mondo. L’azzurra ha preceduto di 58 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami e di 1″08 l’altra elvetica Corinne Suter. Ai piedi del podio Elena Curtoni mentre Sofia Goggia vincitrice della discesa di ieri, si è piazzata settima a 1″25 dalla Brignone.

FEDE FA 3️⃣1️⃣!!! Come le vittorie in Coppa del Mondo!!! 🤩 14 in gigante

11 in superG

5 in combinata

1 in discesa Numeri P-A-Z-Z-E-S-C-H-I 😯😯#ItaliaTeam @Fisiofficial @FedeBrignone pic.twitter.com/JlVNbLrh7O — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) January 19, 2025

Si tratta del trentunesimo successo in carriera in Coppa del Mondo per Brignone, l’undicesimo della specialità. Ma soprattutto l’azzurra ha rotto la maledizione con Cortina, località nella quale non era mai riuscita a vincere e nella quale non era mai salita nemmeno sul podio prima del terzo posto di ieri in discesa. Brignone allunga il suo vantaggio in classifica generale, portandosi a 639 punti. Alle sue spalle la svizzera Rast (533), la svedese Hector (507) e Gut-Behrami (504).

Tomba: “Brignone e Goggia sono le regine di Cortina”

“Grande giornata, grande Fede e Sofia ieri. Cosa devo dire, sono le regine di Cortina. Aspettiamo gli uomini, ma le donne sono davvero grandi. Adesso vediamo i Mondiali di Saalbach“. Così l’ex campione azzurro Alberto Tomba a RaiSport, nel commentare la vittoria di Brignone nel SuperG di Cortina.

