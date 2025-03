Il norvegese bissa il successo di sabato nel gigante. Sul podio Haugan e Feller

Henrik Kristoffersen torna dalla trasferta di Kranjska Gora con una doppietta. Dopo la vittoria nel gigante di sabato, arriva anche lo splendido trionfo nello slalom, risalendo di cinque posizioni nella seconda manche e chiudendo con il tempo di 1’39″26 e battendo il compagno di squadra Timon Haugan per 17 centesimi e l’austriaco Manuel Feller per 23. Resta all’asciutto il leader di metà gara Loic Meillard, che si ferma in quarta piazza, davanti al compagno di squadra Tanguy Nef. Recupera cinque posizioni Alex Vinatzer, che mette in pista una seconda ordinata e veloce, piazzandosi nono a 94 centesimi dal leader. Scende, invece, di sei posizioni Stefano Gross, pur sciando senza apparenti errori, ma con meno verve rispetto alla prima frazione, quando aveva centrato la piazza numero 12. Termina 18/o a 1″46.

La classifica: Allunga Kristoffersen

Nella classifica di specialità allunga Kristoffersen che sale a quota 567 punti e precede Noel con 490 e Meillard con 465. Vinatzer è sempre al 17/o posto con 174 punti. Stefano Gross recupera 3 posizioni e si porta in 31/a con 61 punti a – 31 dalla 25/a posizione, con una gara ancora da disputare prima delle finali di Sun Valley. Pari merito con il fassano c’è anche Tobias Kastlunger, che però perde 2 posizioni. Fuori dai trenta, nella prima manche, Tobias Kastlunger, così come Corrado Barbera. Erano usciti Matteo Canins e Tommaso Saccardi.

