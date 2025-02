La valdostana sempre più leader nella classifica generale della coppa del mondo 2025 di sci alpino

Sofia Goggia quarta e Federica Brignone quinta nella discesa libera di coppa del mondo 2025 di sci alpino in programma oggi, venerdì 28 febbraio, a Kvitfjell in Norvegia. La vittoria è andata all’austriaca Cornelia Huetter con il tempo di 1’31″46 davanti alla tedesca Emma Aicher e alla statunitense Breezy Johnson, rispettivamente staccate di 15 centesimi e di 40 centesimi.

Goggia si è piazzata quarta a 0″44 dalla Huetter mentre Brignone deve accontentarsi del quinto posto con un distacco di 0″51 dalla vincitrice e davanti all’altra azzurra Laura Pirovano, giunta sesta.

Brignone sempre più leader

Brignone resta comunque saldamente al comando della classifica generale di coppa del mondo con 1044 punti. La valdostana ha ulteriormente consolidato la leadership approfittando della gara sotto tono della svizzera Lara Gut-Behrami, fuori dalla top ten e ora staccata di 213 punti. Brignone guida anche la classifica di specialità in discesa con 334 punti, a +24 su Goggia e a +26 su Huetter.

Goggia: “In discesa tanto lavoro da fare”

“Ero partita in un banco di nebbia che mi sembrava stessi sciando nello yogurt, avevo messo giù il sedere alla prima curva, poi l’errore a metà in un punto fondamentale da fare. Mi rendo conto che in discesa c’è tanto lavoro da fare quest’anno. Più di sempre, però comunque oggi penso ad avere messo in pista una ottima prova, molto solida. So che posso dare di più e ogni giorno limiamo un passettino alla volta”, ha detto Goggia a RaiSport.

“Quest’anno tecnicamente sto sciando veramente bene, le differenze sia in discesa che in SuperG le ho fatte nei punti più tecnici, sulla scorrevolezza devo comunque lavorare sempre, quest’anno ancora di più. Sono comunque contenta, è un passettino in avanti nella mia costruzione, è stata una prova solida. Domani cerchiamo di sciare ancora meglio e limare lì dove ho preso un po’ di centesimi”, ha aggiunto.

Brignone: “Abbastanza contenta”

“Sono abbastanza contenta della mia prova – ha detto Brignone -, non mi è venuto molto bene il finale. Sono riuscita a portare fuori molta velocità nel piano, che era quello che volevo fare. Tutto sommato, fino a poco più di metà gara è andato tutto bene. Ho perso la velocità nella parte inferiore, ma comunque mi va bene così. Oggi la neve è più dura e rispondeva molto meglio. C’era più velocità e mi sono divertita. Voglio far bene nella gara di domani e poi vedrò di concentrarmi per la parte finale della stagione”.

