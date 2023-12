Sesto posto per l'italiano Mattia Casse, il migliore tra gli azzurri

Cyprien Sarrazin ha vinto la discesa libera di Bormio valida per la Coppa del Mondo di sci alpino con il tempo di 1’50″73, davanti allo svizzero Marco Odermatt di nove centesimi. Completa il podio il canadese Cameron Alexander, a oltre un secondo (1″23). Sesto posto per Mattia Casse, migliore degli italiani, mentre Dominik Paris – sei volte vincitore in carriera sulla ‘Stelvio’ – ha commesso un errore a metà della sua prova ed è finito lontano dalla top ten. Fuori anche un altro dei favoriti della vigilia, Aleksander Kilde, che si è fermato a causa di un sasso che si infilato sotto la lamina del suo sci. La gara è stata interrotta a lungo a causa della rovinosa caduta di Marco Schwarz, il rivale di Odermatt per la classifica generale di Coppa del Mondo. L’austriaco, finito contro le reti protettive, è stato portato via in elicottero per un problema al ginocchio la cui entità verrà valutata nelle prossime ore. Per quanto riguarda gli altri azzurri, 14° posto per Florian Schieder e 18° per Pietro Zazzi. Nella top 30 anche Christof Innerhofer (29°) e Guglielmo Bosca (30°).

