Per Paris, al 22esimo successo di Coppa, è la prima vittoria sulla pista di casa e mancava il podio più alto dal 5 marzo del 2022

Dominik Paris trionfa nella discesa della Val Gardena, valida per la Coppa del mondo di sci. L’azzurro, reduce da una stagione negativa, con il tempo di 1’59″84 ha preceduto il norvegese Aleksander Aamodt Kilde di 44 centesimi, terzo lo statunitense Bryce Bennett. Settimo Mattia Casse, sedicesimo Florian Schieder, ventesimo Christof Innerhofer. Per Paris, al 22esimo successo di Coppa, è la prima vittoria sulla pista di casa e mancava il podio più alto dal 5 marzo del 2022 nella discesa norvegese di Kvitfjell. La Saslong, in Val Gardena, non gli aveva riservato in carriera grandi soddisfazioni: un solo podio, il terzo posto in discesa nel 2014.

Paris ritrova così lo smalto vincente nella gara di casa e strappa a 34 anni, otto mesi e 2 giorni un meritatissimo trionfo sul Saslong della Val Gardena. A distanza di un anno e mezzo dall’ultimo successo (5 marzo 2022 a Kvitfjell), il carabiniere forestale della Val d’Ultimo tocca quota 44 podi scaricando sulla neve i suoi cavalli e la rabbia dei giorni migliori, dominando ogni singolo angolo della pista altoatesina, tanto che nessuno degli avversari ha saputo tenergli testa, a cominciare da Aleksander Aamodt Kilde, bravo secondo classificato ma con 44 centesimi di distacco, mentre lo spauracchio statunitense Bryce Bennett (vincitore della discesa di giovedì) non è riuscito a fare meglio del terzo posto a 60 centesimi.La giornata di gloria della squadra diretta da Lorenzo Galli sorride anche a Mattia Casse, settimo a pari merito con un campione del calibro di Marco Odermatt a 92 centesimi, mentre Florian Schieder si è piazzato sedicesimo a 1″60, Christof Innerhofer ventesimo a 1″66, fuori dalla zona punti Guglielmo Bosca, Pietro Zazzi e Benjamin Alliod. In classifica generale Odermatt sale a 256 punti contro i 234 di Schwarz e i i 178 di Bennett, Paris risale al setitmo posto con 124. La classifica di specialità premia a pari merito Bennett e Kilde con 160 punti, Paris è terzo con 124. Il circuito si sposta in Alta Badia per i due giganti di domenica 17 e lunedì 18 dicembre.

